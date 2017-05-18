Благодаря современным технологиям, мы теперь имеем тонкие, почти плоские телевизоры. Мало того, что размер диагонали у них может быть любой — от небольшого, до огромного, так еще и вес у них в разы меньше старых моделей. Все это дает возможность монтировать их на стену. Такой вариант снимает практически все ограничения — повесить телевизор можно даже в проходной зоне, позаботившись о надежности. Каким бывает крепление для телевизора на стену, как его смонтировать — читаем дальше.

Выбор места для подвешивания телевизора

Повесить плоский телевизор можно на стену, а можно использовать потолочное крепление. Второй вариант менее популярный — слишком высоко получается экран. Этот вид установки применяется обычно на кухнях, где стены заняты шкафами и шкафчиками, а сам телевизор — больше как сопровождение, а не основное занятие. Во всех других комнатах — спальнях, гостиных — используют чаще всего крепление для телевизора на стену. Не установку его на ножки-упоры, а именно подвешивая на специальные рамы или крепежные пластины.

Высота

Для начала необходимо определить высоту установки телевизора на стене. Этот параметр подбирают индивидуально, причем для разного роста и разного типа мебели высота может отличаться. Исходят из того, что удобно смотреть телевизор, если середина его экрана находится на уровне глаз и проще определить ее экспериментально. В гостиной надо присесть на диван или кресло, глядя перед собой определить высоту расположения середины экрана. Ориентировочно — это 100-120 см от уровня пола.

Примерно так же определяют высоту монтажа телевизора в спальне. Тут обычно просмотр телепередач проходит из кровати, потому высота его может быть ниже. Но из такого положения удобнее смотреть не прямо перед собой, а чуть вверх, так что слишком низко тоже неудобно. Средняя высота расположения телевизора в спальне — около 100 см. Еще раз напоминаем — это высота середины экрана.

Расстояние от мебели

Этот параметр не совсем относится к теме крепления для телевизора на стену, но без него тоже никак. Расстояние для комфортного просмотра зависит от размера экрана. На самом деле тут все просто — есть таблица, в которой указаны минимальная и максимальная величина, в эти рамки надо «вписаться».

Эту таблицу, кстати, можно использовать для другой цели — зная расстояние, на котором у вас будет установлен диван или кресло, выбрать диагональ телевизора.

Типы креплений для телевизора

Выбирать крепление для телевизора на стену надо уже после того, как этот телевизор есть. На его задней стенке есть отверстия для установки крепежа. Вам нужны будут расстояния между ними. Измерив их, вы будете знать, с каким расстоянием вам нужен подвес (эти данные также есть в паспорте). Некоторые модели креплений для телевизора на стену позволяют менять это расстояние, но не все. Так что надо быть внимательными.

На что еще надо обратить внимание — на материал, из которого изготовлен крепеж. Бывают они из пластика и металла. Пластиковые пригодны для небольших и легких моделей. Металлические — для более тяжелых. Есть еще комбинированные модели — сделанные из металла, но с пластиковыми деталями. В любом случае надо ориентироваться на максимальный вес телевизора, который способно удержать крепление. Это параметр указывается в обязательном порядке, наряду с размерами диагонали экрана.

Для фиксированного монтажа

Если нет необходимости поворота экрана телевизора лучше выбрать кронштейн для фиксированного монтажа телевизора. Этот вариант почти не занимает места, позволяет повесить устройство практически вплотную к стене. Есть модели, которые позволяют повесить экран параллельно стене, есть с фиксированным наклоном.

Состоит из двух пластин. Одна из них навешивается на стену, вторая прикручивается к телевизору. На одной части есть выступы, на другой — пазы. При монтаже выступами цепляемся за пазы. Все, телевизор повесили на стену. Естественно, что чем больше весит телевизор, тем более толстый металл должен быть на кронштейне.

Наклонные кронштейны

Крепление для телевизора на стену этого типа позволяет изменять угол наклона экрана относительно пола. В некоторых случаях это удобно — можно развернуть экран для более четкого восприятия картинки.

Этот вид креплений занимает немногим больше места. Конструктивно модели очень похожи на предыдущий тип, добавлена только одна степень регулировки. Так как экран обычно наклоняют немного вниз, то подвижным делают именно верхнее крепление.

Наклонно-поворотные

Установленные на такие кронштейны экран можно поворачивать как в вертикальной (повороты вправо-влево), так и в горизонтальной плоскости (вверх-вниз). Для обеспечения возможности таких маневров, экран отодвинут от стены на довольно солидное расстояние и это надо учитывать.

Устанавливаются в многофункциональных помещениях, где может возникнуть необходимость повернуть экран. Может применяться на кухне, в кабинетах, в помещениях, где есть разные функциональные зоны. Это крепление для телевизора на стену стоит значительно дороже, так как используются сложные механизмы, обеспечивающие повороты.

В некоторые кронштейны (фиксированные и наклонные), в ту часть, которая крепится на стену, вмонтирован пузырьковый уровень. При монтаже так проще ориентироваться, но если у вас есть хороший и проверенный, проверьте верность установки с его помощью.

Как повесить телевизор на стену: выбор крепежа

Пожалуй, стоит начать с выбора крепежа. Часто крепление для телевизора на стену комплектуется крепежом — дюбелями. Они рассчитаны на максимальную массу, которую может удержать кронштейн, потому их можно использовать. Но подходят они только для стен с нормальной несущей способностью — кирпичных или бетонных. Сейчас же часто стены делают из рыхлых материалов, в которых дюбеля не держатся и повесить на них ничего не получится. Для таких стен есть свои крепления.

Для гипсокартона

Для гипоскартонных перегородок используют специальные дюбеля-бабочки. Они бывают пластиковые и металлические. Так как телевизор имеет все-таки довольно солидный вес, лучше брать металлические дюбеля. Нагрузка, которую они выдерживают значительно выше, чем у пластиковых.

Когда в установленную заглушку закручивают дюбель, заглушка «раскрывается», образуя отдельные «крылья», которые перераспределяют нагрузку на большую площадь. Именно за счет этого можно что-то повесить на гипрок.

Но, даже имея такие дюбеля, при установке телевизора на гипсокартонную стену, старайтесь подобрать высоту установки так, чтобы верхний крепеж опорной пластины попал на профиль или брус, к которому крепится гипсокартонный лист. Иначе нет гарантии, что лист выдержит нагрузку.

Для сыпучих и пустотелых оснований

Для пустотелых и крошащихся оснований есть другой крепеж — химические дюбеля. Для крошащихся и рыхлых оснований они состоят из капсулы или ампулы, с клеем и анкера или шпильки. Для пустотелых оснований к этому набору добавляется еще сетчатый цилиндр. При установке телевизора на стену, сверлится под крепеж отверстие, хорошо очищается. Это — очень важный момент. Отверстие надо очистить от всех осыпающихся частиц (можно использовать пылесос). Только так можно рассчитывать на нормальную адгезию (сцепление с материалом) и хорошую несущую способность крепежа.

В подготовленное отверстие вставляется ампула/капсула, в нее закручивается или забивается шпилька/анкер, может устанавливаться и заглушка дюбеля. Далее надо подождать, пока клеевой состав затвердеет (около часа), после чего можно продолжить работы.

В стены, сложенные из пустотелого кирпича или строительных блоков, в подготовленное отверстие устанавливают сначала сетчатый цилиндр. Затем в цилиндр укладывают капсулу/ампулу и все действия дальше ничем не отличаются. Зачем нужен цилиндр? Он не дает возможности клею сильно растечься, но обеспечивает его просачивание и адгезию с близлежащим материалом.

Можно ли сэкономить, используя не химические дюбеля, а обычный клей? В общем можно, но без гарантий. В химических дюбелях используется клеевой состав, обеспечивающий адгезию с разными материалами, в том числе и с пластиком. Обычный клей такими свойствами не обладает.

Для тонких стен

В некоторых случаях повесить телевизор надо на перегородку небольшой толщины. Причем они бывают настолько тонкими, что установить крепеж требуемой длины не получится — он вылезет с другой стороны. В этом случае лучше взять не дюбеля или саморезы, а шпильки или болты. Просверлить сквозные отверстия, с другой стороны, под шляпку болта или гайку шпильки, подложить широкую шайбу. Это даст хорошую несущую способность даже в газо или пено бетоне.

Чтобы с обратной стороны стены крепеж не портил картину, его можно «утопить». Для этого просверлить отверстие небольшой глубины — чтобы можно было спрятать шайбу и шляпку/гайку. После того как будет все установлено и закреплено, можно будет эти отверстия замазать шпаклевкой.

Для тонких стен с нормальной несущей способностью (кирпич) есть другой способ — использовать как прокладку деревянный брусок или полосу металла. Это поможет установить крепеж нормальной длины, заодно более равномерно распределить нагрузку.

Монтаж телевизора на стену: пошаговая инструкция

После того, как вы определились с местом установки телевизора, надо проверить, нет ли в стене проводки. Сделать это можно при помощи детектора проводки. Только после этого можно приступать к монтажу.

Размечаем на стене место установки опорной пластины. Тщательно проверяем горизонтальность ее монтажа — малейший перекос может привести к падению телевизора.

Отмечаем места установки крепежа. Сколько бы не было крепежных отверстий, все их надо перенести на стену, и во все установить выбранный крепеж. Это гарантирует сохранность вашей техники.

Сверлим отверстия, вставляем выбранный крепеж.

Закрепляем опорную пластину, установив все крепежные элементы. Еще раз проверяем горизонтальность.

На заднюю стенку телевизора устаналиваем ответные пластины. Крепеж можно найти в штатных монтажных отверстиях. Его надо только выкрутить, установить кронштейны и закрутить.

Остался последний шаг — навесить телевизор на стену. Делать это лучше вдвоем. Даже если экран небольшой и легкий — страховка не помешает. Крюками на ответных пластинах цепляемся за соответствующие выступы.

Все, крепление для телевизора на стену установлено, телевизор висит. Можно включать. Но эта инструкция по навешиванию телевизора на стену подходит для фиксированных и наклонных моделей. У наклонно-поворотных кронштейнов есть только два дополнительных шага — придется снимать пластину, которая крепится к телевизору. Обычно это один-два болта. Пример установки такого крепления для телевизора на стену в следующем видео.

Самодельные крепления для телевизоров

Как вы видели, кронштейны для телевизора — не бог весть какое сложное изделие. Особенно те, которые для фиксированного монтажа. Причем цена на некоторые модели (хорошего качества, из хорошего металла) немаленькая. Чтобы сэкономить, можно попытаться сделать нечто похожее, использую доступные по цене и широко распространенные материалы.

Из алюминиевых уголков

Несущая конструкция для навешивания телевизора на стену сделана из четырех уголков. Выбраны были алюминиевые уголки с толщиной стенки 3 мм, ширина полочки — минимально — 25 мм. Иначе работать очень уже неудобно.

Можно взять и стальные, но их сложнее обрабатывать — резать, сверлить — а нагрузка от современных телевизоров не такая уж большая.

Отрезаны уголки по расстоянию между отверстиями для крепления на тыльной стороне телевизора с запасом в пару сантиметров с каждой стороны. Самое сложное — сделать отверстия в уголках чтобы они точно совпадали с монтажными, а еще были на одном уровне. Это позволит повесить телевизор на стену ровно.

На той паре уголков, что крепится к стене, просверлить отверстия можно произвольно. Это неважно. Можно сделать по два отверстия, можно — больше. Зависит от несущей способности стен. Для бетона достаточно двух. Но надо узнать на каком расстоянии их надо разместить на стене. Оно должно быть таким, чтобы закрепленные на телевизоре уголки были или чуть шире, или чуть уже (на толщину уголка, плюс один -два миллиметра для свободного перемещения.

Выставив уголки, обводим места для установки дюбелей, сверлим в стене дырки, вставляем заглушки, но пока уголки не вешаем. Надо еще в них просверлить отверстия, в которые будет вставляться фиксирующий крепеж. Для этого складываем уголки так, как они будут у вас в готовом виде на стене, отмечаем где надо сверлить отверстия, делаем его (диаметр небольшой). Теперь можно устанавливать на стену.

Далее надо совместить отверстия в уголках, вставить в них крепеж. В данном случае использовались велосипедные спицы, но это могут быть болты, шпильки и т.д. Вот и все самодельное крепление для телевизора на стену готово, телевизор закреплен и готов к работе.

С минимальными усилиями

Чтобы не мучатся с подгонкой отверстий, можно найти монтажные уголки с перфорацией. Купить их надо будет восемь штук — по два на каждое крепежное отверстие. Четыре закрепить на телевизоре, четыре — на стене. Далее навешиваем, вставляем в отверстия крепеж для фиксации (обычно — болты небольшого диаметра).

Если такие уголки кажутся вам ненадежными, можно найти в магазинах усиленные. Они используются для фиксации стоек при каркасном домостроении, ими закрепляют несущие конструкции крыш. Так что выдерживают они значительную нагрузку.

Поворотный кронштейн из труб

Эта модель позволяет разворачивать экран вправо-влево, но нужна будет сварка, болгарка, мощная дрель и гибочный станок. Зато это крепление выдержит даже самый тяжелый из телевизоров. Тут и объяснять, наверное, ничего не надо.

Нужны:

Две стальные пластины — для крепления на стену и экран, в которых по углам проделывают отверстия под крепеж;

Два отрезка стальной трубы — большего и меньшего диаметра. Их подбирают так, чтобы больший диаметр свободно «надевался» на трубу меньшего диаметра.

Восемь болтов или шпилек.

Имея некоторый опыт в сварке, собрать все это не составит труда, а способ крепления к стене — стандартный.